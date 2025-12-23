На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве произошла драка со стрельбой

«Страна.ua»: в центре Киева произошла драка со стрельбой
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

В центре Киева произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что в потасовке, которая продолжалась около часа прошлой ночью, приняли участие свыше 10 иностранцев, при этом кто-то из участников применил оружие.

В результате инцидента есть пострадавшие, одним из них стал военный.

3 декабря в Киеве произошло вооруженное столкновение между сотрудниками главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и военнослужащими. Конфликт произошел из-за права аренды санатория «Жовтень» в районе Конча-Заспа на юге украинской столицы.

25 ноября стало известно, что сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения ранил из огнестрельного оружия троих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
По данным Государственного бюро расследований (ГБР), на момент преступления полицейский не был при исполнении.

Ранее в военкомате в Полтавской области произошла стрельба.

Новости Украины
