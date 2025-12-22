Турист разбился на горнолыжном курорте из-за сломанного подъемника

В Черногории лыжник разбился на глазах у жены из-за поломки подъемника

В Черногории турист разбился на глазах у жены в результате происшествия на кресельном подъемнике. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла в субботу, 20 декабря, на горнолыжном курорте Савин-Кук недалеко от города Жабляк на севере страны. Кресло подъемника, где сидел турист из Германии, внезапно отделилось от сиденья, занятого его супругой, и резко двинулось назад.

На огромной скорости оно пролетело 70 метров и врезалось в сиденье, находившееся сзади. ЧП привело к полной остановке подъемника, а 34-летний турист получил несовместимые с жизнью травмы.

Все случилось на глазах у его 30-летней жены, которая тоже пострадала и была спасена лишь через несколько часов вместе с тремя другими туристами, также оказавшимися в ловушке.

Прокуратура закрыла трассу в связи с расследованием. Причина случившегося пока не установлена, однако, по данным местных СМИ, подъемник возобновил работу на следующий день.

