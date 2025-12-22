На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турист разбился на горнолыжном курорте из-за сломанного подъемника

В Черногории лыжник разбился на глазах у жены из-за поломки подъемника
true
true
true
close
Golubov.Ivana/Shutterstock/FOTODOM

В Черногории турист разбился на глазах у жены в результате происшествия на кресельном подъемнике. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла в субботу, 20 декабря, на горнолыжном курорте Савин-Кук недалеко от города Жабляк на севере страны. Кресло подъемника, где сидел турист из Германии, внезапно отделилось от сиденья, занятого его супругой, и резко двинулось назад.

На огромной скорости оно пролетело 70 метров и врезалось в сиденье, находившееся сзади. ЧП привело к полной остановке подъемника, а 34-летний турист получил несовместимые с жизнью травмы.

Все случилось на глазах у его 30-летней жены, которая тоже пострадала и была спасена лишь через несколько часов вместе с тремя другими туристами, также оказавшимися в ловушке.

Прокуратура закрыла трассу в связи с расследованием. Причина случившегося пока не установлена, однако, по данным местных СМИ, подъемник возобновил работу на следующий день.

Ранее турист упал с крутого склона во французских Альпах и не выжил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами