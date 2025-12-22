На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьера Британии Стармера заподозрили в подготовке к госперевороту

The Telegraph: Стармера заподозрили в подготовке к госперевороту
HENRY NICHOLLS/Reuters

«Партия реформ» выразила опасения относительно намерений премьер-министра Великобритании Кира Стармера, обвинив его в подготовке к силовому удержанию власти. Поводом послужили слухи о планируемом рейде на ключевой совет «реформистов», расположенный в графстве Кент, сообщила The Telegraph.

Один из представителей «Партии реформ» заявил изданию, что они выявили действия, которые расцениваются как попытка государственного переворота со стороны Лейбористской партии, и пообещал пресечь ее в судебном порядке.

Графство Кент является важным регионом политического противостояния между Лейбористской партией во главе со Стармером и «Партией реформ». После муниципальных выборов, прошедших 1 мая 2025 года, где «реформисты» показали значительный рост рейтинга (на 37% по сравнению с 2021 годом), а лейбористы, напротив, потеряли 21%, Кент стал рассматриваться как оплот британской оппозиции.

Всплеск популярности «реформистов» обусловлен их обещаниями вывести страну из экономического кризиса и решить проблему преступности среди мигрантов. Неспособность Стармера эффективно справляться с этими вызовами привела к тому, что 28 сентября он столкнулся с рекордно низким уровнем общественной поддержки, став самым непопулярным премьер-министром в истории страны.

Ранее Стармер заявил о планах «коалиции желающих» по размещению войск на Украине.

