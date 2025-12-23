Трамп выступит с заявлением на фоне эскалации вокруг Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп вместе с министром обороны Томом Хегсетом на фоне эскалации ситуации вокруг Венесуэлы выступят с важным заявлением из Палм-Бич (Флорида) в полночь по московскому времени. Трансляция будет доступна на YouTube-канале Белого дома.

Тема обращения не объявлена.

По данным Associated Press, российские дипломаты и члены их семей начали эвакуацию из Венесуэлы.

17 декабря Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие ресурсы. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

