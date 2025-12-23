В Нидерландах автомобиль совершил наезд на зрителей парада

В Нидерландах девять человек пострадали из-за наезда автомобиля на параде

Девять человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в ходе парада в нидерландском Нюнспете. Об этом сообщает Национальная полиция королевства.

В ведомстве уточнили, что трое получили серьезные травмы.

«Полиция немедленно начала расследование причин произошедшего. Пока нет оснований полагать, что это был умышленный акт», — говорится в заявлении.

Водителем автомобиля оказалась 56-летняя местная жительница, которую задержали. Она получила легкие травмы.

До этого в Астрахани «Газель» протаранила толпу людей на тротуаре. Видео с моментом ДТП распространилось в соцсетях. На ролике можно заметить, что Lada Granta при повороте не уступила дорогу грузовику. После удара машина въехала в толпу людей, которые стояли возле пешеходного перехода на тротуаре. По данным СМИ, пострадали несколько человек.

Ранее на видео попало, как женщина чудом избежала наезда автомобиля в Новосибирске.