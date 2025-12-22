Начальник избил подчиненного во время новогоднего корпоратива в Петербурге

В Петербурге начальник избил подчиненного во время корпоратива

В Петербурге 36-летний начальник во время новогоднего корпоратива избил своего 65-летнего подчиненного. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 20 декабря в гостинице на улице Кораблестроителей. В ресторане, где проходил новогодний корпоратив, между двумя сотрудниками компании произошла ссора. Перепалка переросла в драку, в ходе которой руководитель нанес своему подчиненному несколько ударов в голову.

Работники отеля нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место росгвардейцы задержали пьяного правонарушителя. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Нападавшего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

