Начальник избил подчиненного во время новогоднего корпоратива в Петербурге

В Петербурге начальник избил подчиненного во время корпоратива
Shutterstock

В Петербурге 36-летний начальник во время новогоднего корпоратива избил своего 65-летнего подчиненного. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 20 декабря в гостинице на улице Кораблестроителей. В ресторане, где проходил новогодний корпоратив, между двумя сотрудниками компании произошла ссора. Перепалка переросла в драку, в ходе которой руководитель нанес своему подчиненному несколько ударов в голову.

Работники отеля нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место росгвардейцы задержали пьяного правонарушителя. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Нападавшего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее российский сельчанин избил женщину гаечным ключом, облил горючим и поджег.

Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
