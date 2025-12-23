На Украине отменили выходные на новогодние праздники

ТСН: на Украине не будет выходных на новогодние праздники

На Украине в связи с действующим в стране режимом военного положения дополнительные выходные дни на Рождество и Новый год отменены. Об этом сообщает агентство ТСН.

Отмечается, что 31 декабря остается рабочим днем, лишая украинцев новогодних каникул. Аналогичное решение было принято и в предыдущем году.

На Украине произошли изменения и в отношении празднования Рождества. Официально больше не отмечается Рождество 7 января. Вместо этого, 25 декабря впервые раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь отпраздновали Рождество в соответствии с новоюлианским календарем. Переход на этот календарь был одобрен ПЦУ еще в июне 2022 года. 28 июля президент Владимир Зеленский подтвердил это изменение законодательно, перенеся празднование Рождества на 25 декабря и исключив 7 января из перечня государственных праздников. В результате перехода на новоюлианский календарь, Крещение в ПЦУ отмечается 6 января.

По словам члена комиссии Общественной палаты, занимающейся экспертизой законопроектов Евгения Машарова, работа в период новогодних праздников должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Ранее Рогов заявил, что на Украине детский праздник заменили на День трансгендерных людей.