На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине отменили выходные на новогодние праздники

ТСН: на Украине не будет выходных на новогодние праздники
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

На Украине в связи с действующим в стране режимом военного положения дополнительные выходные дни на Рождество и Новый год отменены. Об этом сообщает агентство ТСН.

Отмечается, что 31 декабря остается рабочим днем, лишая украинцев новогодних каникул. Аналогичное решение было принято и в предыдущем году.

На Украине произошли изменения и в отношении празднования Рождества. Официально больше не отмечается Рождество 7 января. Вместо этого, 25 декабря впервые раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь отпраздновали Рождество в соответствии с новоюлианским календарем. Переход на этот календарь был одобрен ПЦУ еще в июне 2022 года. 28 июля президент Владимир Зеленский подтвердил это изменение законодательно, перенеся празднование Рождества на 25 декабря и исключив 7 января из перечня государственных праздников. В результате перехода на новоюлианский календарь, Крещение в ПЦУ отмечается 6 января.

По словам члена комиссии Общественной палаты, занимающейся экспертизой законопроектов Евгения Машарова, работа в период новогодних праздников должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Ранее Рогов заявил, что на Украине детский праздник заменили на День трансгендерных людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами