На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Застрявшая между желудком и пищеводом сосиска чуть не погубила пенсионерку

В Екатеринбурге врачи помогли пенсионерке с застрявшей в пищеводе сосиской
true
true
true
close
Sergey Ryzhov/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге пенсионерка попала в больницу из-за застрявшей в пищеводе сосиски. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Пожилая екатеринбурженка ела сосиску на ужин, но не смогла тщательно ее прожевать из-за отсутствия большей части зубов и проглотила целиком. В итоге сосиска застряла на границе пищевода и желудка, лишив женщину возможность есть и пить.

Ночью 70-летняя женщина поступила в приемное отделение хирургии Городской клинической больницы №14 Екатеринбурга. Там ей провели экстренную операцию.

«С помощью коагуляционной петли врачи фрагментарно рассекли сосиску до уровня вклинения. После этого оставшуюся часть удалось протолкнуть в желудок», — рассказал заведующий отделением лучевой диагностики ГКБ №14 Алексей Ковалевский.

После хирургического вмешательства пациентка почувствовала себя удовлетворительно и сразу же вернулась домой.

Ранее двухлетний ребенок проглотил монету и попал в больницу в Татарстане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами