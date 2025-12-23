Застрявшая между желудком и пищеводом сосиска чуть не погубила пенсионерку

В Екатеринбурге врачи помогли пенсионерке с застрявшей в пищеводе сосиской

В Екатеринбурге пенсионерка попала в больницу из-за застрявшей в пищеводе сосиски. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Пожилая екатеринбурженка ела сосиску на ужин, но не смогла тщательно ее прожевать из-за отсутствия большей части зубов и проглотила целиком. В итоге сосиска застряла на границе пищевода и желудка, лишив женщину возможность есть и пить.

Ночью 70-летняя женщина поступила в приемное отделение хирургии Городской клинической больницы №14 Екатеринбурга. Там ей провели экстренную операцию.

«С помощью коагуляционной петли врачи фрагментарно рассекли сосиску до уровня вклинения. После этого оставшуюся часть удалось протолкнуть в желудок», — рассказал заведующий отделением лучевой диагностики ГКБ №14 Алексей Ковалевский.

После хирургического вмешательства пациентка почувствовала себя удовлетворительно и сразу же вернулась домой.

Ранее двухлетний ребенок проглотил монету и попал в больницу в Татарстане.