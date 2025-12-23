На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Любовник-иностранец приехал к москвичке в гости, чтобы избить ее и ограбить

В Москве любовник-иностранец избил и ограбил местную жительницу
В Москве 23-летний иностранец избил и ограбил свою 35-летнюю избранницу. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел 21 декабря. Любовник-иностранец приехал в гости к местной жительнице, с которой он был знаком несколько месяцев. Как только женщина открыла дверь, злоумышленник сразу несколько раз ударил ее по голове и забрал у женщины телефон. После этого агрессор, высказывая угрозы, получил у женщины доступ к устройству и совершил с него два денежных перевода. Также преступник украл у нее 200 тысяч рублей наличными и ювелирные изделия. Общий материальный ущерб составил около 390 тысяч рублей.

Правоохранители вышли на след злоумышленника по банковской транзакции. Его задержали в квартире на Федоскинской улице. У мужчины изъяли телефон пострадавшей, сейчас устанавливается местоположение остальных украденных у нее ценностей. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 162 УК РФ — разбой, и части 3 статьи 158 УК РФ — кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Сахалине мужчина ограбил прохожую из-за отказа познакомиться.

