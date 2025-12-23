МИД России эвакуирует дипломатов из Венесуэлы

AP: МИД России эвакуирует дипломатов и их семьи из Венесуэлы

Российские дипломаты и члены их семей начали эвакуацию из Венесуэлы. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на западные разведывательные источники.

Отмечается, что в понедельник утром у здания российского диппредставительства в Каракасе было припарковано более десяти автомобилей с дипломатическими номерами, которые позже покинули территорию.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

22 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иваном Хилем провели телефонный разговор, в ходе которого они выразили серьезную озабоченность усилением эскалационных действий США в Карибском море.

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие ресурсы. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

