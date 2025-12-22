Над Крымом и Черным морем сбито 12 украинских беспилотников

Минобороны: за три часа над Крымом и Черным морем уничтожено 12 украинских дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение трех часов сбили над Крымом и Черным морем 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

С 20:00 до 23:00 мск 11 дронов противника было уничтожено над территорией Крыма и один над акваторией Черного моря.

22 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над городом сбито восемь воздушных целей. Осколки сбитого беспилотника упали в районе улицы Хрусталева.

17 декабря стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили над Крымом и Черным морем 30 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины.

13 декабря советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в регионе работают системы ПВО.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.