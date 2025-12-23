Водитель погрузчика выжил после обрушения стеллажа с тоннами замороженных продуктов

Работник склада оказался под завалами из-за обрушения полок с 80 тоннами продуктов

Водитель погрузчика пострадал из-за обрушения полок с замороженными продуктами на складе в Бразилии. Об этом сообщает CPG.

Инцидент произошел около 4:12 утра 18 декабря в распределительном центре в Сан-Паулу. Две металлические полки в холодильной камере, где хранилось около 80 тонн замороженных продуктов, обрушились, что привело к цепной реакции.

Под завалами оказался оператор погрузчика Хосе Бето де Салес, особенно сильно пострадали его нижние конечности. Рабочий оставался в сознании, но испытывал сильную боль.

Спасатели быстро прибыли на место и стали разбирать обломки. К 4:34 утра мужчину извлекли из-под завалов и доставили в больницу с вывихом правой лодыжки и подозрением на перелом лопатки.

Уточняется, что компания сочла размороженные продукты непригодными для употребления и утилизировала их, что напрямую повлияло на логистические операции распределительного центра.

