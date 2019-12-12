Глава Twitter анонсировал создание соцсети нового поколения

Соучредитель и генеральный директор Twitter Джек Дорси рассказал о создании социальной сети нового поколения, которая будет иметь революционные особенности. Об этом Дорси сообщил на своей странице.

Глава Twitter утверждает, что новая соцсеть станет децентрализованной, и будет иметь открытый исходный код, что позволит пользователям создавать серверы для общения по указанным правилам. Для создания соцсети уже финансируется независимую команда, состоящая из пяти архитекторов, инженеров и дизайнеров.

Дорси отметил, что пользователи в новой соцсети смогут общаться, как в электронной почте — используя различные площадки и общий протокол.

Он также уточнил, что подобный принцип уже используется в соцсети Mastodon, которая позволяет создавать отдельный сервер с индивидуальными правилами.

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