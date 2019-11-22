Болтон обвинил Белый дом в блокировке его аккаунта в Twitter

Экс-советник американского президента Дональда Трамп по нацбезопасности Джон Болтон считает, что Белый дом заблокировал его аккаунт в Twitter из-за возможных негативных высказываний советника. Об это он написал в соцсети.

В своих первых сообщениях за два месяца он рассказал, что его аккаунт заблокировали после его отставки. Это сделал Белый дом, который отказывался предоставлять обратно доступ, предположил он.

«Сейчас мне разблокировали аккаунт, который ранее был несправедливо заблокирован», — добавил Болтон.

Он думает, что в администрации Трампа могли бояться его высказываний.

«Если кто-то считал, что я ударился в бега, то извините, вынужден вас разочаровать», — подчеркнул Болтон.

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