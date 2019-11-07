Создатель Instagram снова бы продал сервис Цукербергу

Создатель Instagram Кевин Систром заявил, что снова бы продал сервис владельцу Facebook Марку Цукербергу, передает Business Insider.

«Когда кто-то приходит и предлагает вам миллиард долларов, что вы говорите?» — ответил на вопрос Систром.

Facebook купила Instagram за $1 млрд в 2012 году.