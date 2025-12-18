На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иркутской области 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и автобетоносмесителем

ТАСС: 11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Иркутской области
Госавтоинспекция ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутской области 11 человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автобетоносмесителем. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

ДТП произошло вечером 17 декабря на 5-м километре автодороги «Нижнеудинскпоселок Шумский». Автобус, перевозящий сотрудников одного из предприятий, совершил наезд на стоявший на полосе движения автобетоносмеситель. В результате аварии пострадали 11 человек, десять из них госпитализировали. Подробности об их состоянии, а также причины ДТП не сообщаются. По факту случившегося прокуратура начала проверку.

Как сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram-канале, микроавтобус Mercedes-Benz наехал на стоящий в неисправном состоянии автобетоносмеситель Dongfeng, который находился на проезжей части без включенной аварийной сигнализации и других опознавательных знаков. Пострадали водитель микроавтобуса и десять пассажиров.

По факту случившегося СУ СК России по Иркутской области организовало проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого в МВД России по Брянской области сообщили о начавшейся проверке после ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. В результате десять детей, а также девять взрослых пассажиров и двух водителей госпитализировали с различными травмами.

Ранее москвич на «Газели» влетел в 90-летнего пенсионера.

