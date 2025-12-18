На Западе узнали про разногласия в Евросоюзе из-за активов России

Politico: лидеры ЕС разбились на два лагеря из-за спора о российских активах

Лидеры стран Евросоюза (ЕС), вероятно, не смогут согласовать финансирование Украины за счет замороженных российских активов из-за разногласий между «непримиримыми лагерями» внутри союза. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, европейские дипломаты провели 11 часов за обсуждением компромисса по «репарационному кредиту» Киеву, решение по которому должно быть принято на ближайшем саммите.

Как сообщили Politico четыре разных источника, в центре внимания находилась идея об исключении Венгрии и Словакии из общей схемы погашения долга. Инициатива связана с тем, что эти страны выступают против дальнейшего оказания поддержки Украине.

17 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос об изъятии замороженных российских активов с повестки дня саммита ЕС, который состоится с 18 по 19 декабря 2025 года. Он отметил, что к этому привели «закулисные переговоры и «борьба».

Саммит ЕС должен состояться 18–19 декабря. На нем планировалось обсудить финансирование Украины, которая испытывает серьезные финансовые проблемы. А именно европейские чиновники собирались принять решение об использовании российских активов для выдачи кредита на €90 млрд Киеву на два года.

Ранее в США заявили, что Украина находится на грани банкротства.