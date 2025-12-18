На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе узнали про разногласия в Евросоюзе из-за активов России

Politico: лидеры ЕС разбились на два лагеря из-за спора о российских активах
true
true
true
close
BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/FOTODOM

Лидеры стран Евросоюза (ЕС), вероятно, не смогут согласовать финансирование Украины за счет замороженных российских активов из-за разногласий между «непримиримыми лагерями» внутри союза. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, европейские дипломаты провели 11 часов за обсуждением компромисса по «репарационному кредиту» Киеву, решение по которому должно быть принято на ближайшем саммите.

Как сообщили Politico четыре разных источника, в центре внимания находилась идея об исключении Венгрии и Словакии из общей схемы погашения долга. Инициатива связана с тем, что эти страны выступают против дальнейшего оказания поддержки Украине.

17 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос об изъятии замороженных российских активов с повестки дня саммита ЕС, который состоится с 18 по 19 декабря 2025 года. Он отметил, что к этому привели «закулисные переговоры и «борьба».

Саммит ЕС должен состояться 18–19 декабря. На нем планировалось обсудить финансирование Украины, которая испытывает серьезные финансовые проблемы. А именно европейские чиновники собирались принять решение об использовании российских активов для выдачи кредита на €90 млрд Киеву на два года.

Ранее в США заявили, что Украина находится на грани банкротства.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами