В Германии призвали Евросоюз показать миру, что он не «бумажный тигр»

Экс-дипломат Ишингер: ЕС нужно показать, что он не бумажный тигр, изъяв активы РФ

Бывший немецкий дипломат и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал Евросоюз не проявлять страх перед президентом России Владимиром Путиным в своих попытках изъять замороженные активы Москвы. Его слова приводит RND.

«И нам не следует бояться, что Россия подает в суд. Я искренне надеюсь, что ЕС продемонстрирует миру, что в этом вопросе для Украины он не просто бумажный тигр, а действительно способен действовать», — заявил Ишингер.

15 декабря в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление Центробанка РФ к Euroclear на 18,1 трлн рублей. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее Мерц оценил как «50 на 50» шансы изъять замороженные активы России.