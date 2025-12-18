На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силовики предотвратили теракт у здания администрации российского города

ФСБ: в Волгодонске предотвращен теракт у здания администрации
true
true
true
close
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Силовики предотвратили теракт у здания администрации Волгодонска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что возле администрации города была задержана студентка колледжа с самодельным взрывным устройством мощностью 10 кг. По данным ЦОС ФСБ, девушка сотрудничала с украинскими спецслужбами.

«В рюкзаке студентки находилось СВУ (самодельное взрывное устройство. — «Газета.Ru») мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженное электронным реле времени», — говорится в сообщении.

Накануне гражданина Украины Евгения Булацика приговорили к пожизненному лишению свободы, признав виновным в участии в 14 терактах на территории России.

Также 16 декабря Южный окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника пограничной службы Украины Дениса Сторожука к 22 годам лишения свободы. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за участие в деятельности террористической организации под руководством главного управления разведки министерства обороны Украины и покушение на теракт в Донецкой народной республике.

Ранее суд вынес приговор украинским агентам за шпионаж на границе с Литвой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами