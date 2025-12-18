Силовики предотвратили теракт у здания администрации российского города

ФСБ: в Волгодонске предотвращен теракт у здания администрации

Силовики предотвратили теракт у здания администрации Волгодонска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что возле администрации города была задержана студентка колледжа с самодельным взрывным устройством мощностью 10 кг. По данным ЦОС ФСБ, девушка сотрудничала с украинскими спецслужбами.

«В рюкзаке студентки находилось СВУ (самодельное взрывное устройство. — «Газета.Ru») мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженное электронным реле времени», — говорится в сообщении.

Накануне гражданина Украины Евгения Булацика приговорили к пожизненному лишению свободы, признав виновным в участии в 14 терактах на территории России.

Также 16 декабря Южный окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника пограничной службы Украины Дениса Сторожука к 22 годам лишения свободы. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за участие в деятельности террористической организации под руководством главного управления разведки министерства обороны Украины и покушение на теракт в Донецкой народной республике.

Ранее суд вынес приговор украинским агентам за шпионаж на границе с Литвой.