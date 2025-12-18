Гражданина Белоруссии осудили на длительный срок за теракт на БАМе

Гражданин Белоруссии Еремеев получил 22 года за теракт на БАМе в 2023 году

Второй Восточный окружной военный суд приговорил гражданина Белоруссии Сергея Еремеева к 22 годам лишения свободы за теракт в 2023 году в Северомуйском тоннеле на БАМе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ноябре 2023 года на БАМе произошел подрыв двух железнодорожных составов с нефтепродуктами. По данным ФСБ России, теракт был подготовлен спецслужбами Украины. При этом официально СБУ не брала на себя ответственность за подрыв.

Исполнителя Еремеева задержали в Омской области 7 декабря. На допросе он заявил, что действовал по заданию проживающего в Литве соотечественника, завербованного украинскими спецслужбами. По информации следователей, фигурант на своем автомобиле пересек границу РФ и на одном из участков БАМа в Бурятии установил на железнодорожных составах взрывные устройства и активировал пульты дистанционного управления. Оставшуюся взрывчатку он спрятал в лесу, где позднее ее обнаружили сотрудники ФСБ.

По оценке суда, в результате теракта железнодорожной инфраструктуре был нанесен ущерб на сумму более 100 млн рублей. По совокупности преступлений Еремеева приговорили к 22 годам лишения свободы, пять из которых он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строго режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 1 млн рублей.

Ранее свидетели дали показания против белоруса, обвиняемого в теракте на БАМе.