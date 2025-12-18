Трамп назвал армию США «самой мощной в мире»

Трамп: армия США теперь является самой мощной в мире

Президент США Дональд Трамп в своем обращении назвал американскую армию самой мощной армией во всем мире. Его слова приводит ТАСС.

«У нас теперь самая мощная армия в мире, и это неоспоримо. Я восстановил американскую мощь, урегулировал восемь войн за 10 месяцев», — сказал он.

По словам главы Белого дома, за этот период его усилиями была закончена война в секторе Газа. Политик также отметил, что добился двустороннего освобождения заложников.

Американский лидер также сообщил, что в преддверии Рождества (25 декабря) по случаю дня рождения Соединенных Штатов 1,45 млн военнослужащих получат воинскую награду в размере $1776. Трамп подчеркнул, что в текущем году набор в армию США побил рекорд при том, что предыдущий год показал одни из худших показателей в истории страны.

5 ноября хозяин Белого дома заявил, что его страна не заинтересована в развязывании военных конфликтов. Вместе с тем он отметил, что «укрепил» американские вооруженные силы, которые являются «самыми мощными в мире».

Ранее Трамп заявил, что Байден выставил США посмешищем.