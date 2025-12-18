На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал армию США «самой мощной в мире»

Трамп: армия США теперь является самой мощной в мире
true
true
true
close
Aaron Schwartz/Reuters

Президент США Дональд Трамп в своем обращении назвал американскую армию самой мощной армией во всем мире. Его слова приводит ТАСС.

«У нас теперь самая мощная армия в мире, и это неоспоримо. Я восстановил американскую мощь, урегулировал восемь войн за 10 месяцев», — сказал он.

По словам главы Белого дома, за этот период его усилиями была закончена война в секторе Газа. Политик также отметил, что добился двустороннего освобождения заложников.

Американский лидер также сообщил, что в преддверии Рождества (25 декабря) по случаю дня рождения Соединенных Штатов 1,45 млн военнослужащих получат воинскую награду в размере $1776. Трамп подчеркнул, что в текущем году набор в армию США побил рекорд при том, что предыдущий год показал одни из худших показателей в истории страны.

5 ноября хозяин Белого дома заявил, что его страна не заинтересована в развязывании военных конфликтов. Вместе с тем он отметил, что «укрепил» американские вооруженные силы, которые являются «самыми мощными в мире».

Ранее Трамп заявил, что Байден выставил США посмешищем.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами