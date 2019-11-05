Мужчины чаще женщин пользуются интернетом

Согласно ежегодному докладу Международного союза электросвязи (МСЭ), почти 4,1 млрд человек пользуются интернетом, но в развитых странах мужчины выходят в сеть чаще женщин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в настоящее время более 52% женщин по всей планете не пользуются интернетом и другими технологиями, среди мужчин таковых всего 42%.

Наибольший разрыв среди пользователей зафиксирован в Африке, в арабских и азиатско-тихоокеанских странах. Причем, в большинстве случаев это связано с отсутствием мобильного телефона.

Однако в общей сложности доступ к сети имеют 96% населения Земли. Больше всего повезло жителям обеих Америк, Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

Наименьший доступ наблюдается в странах Африки (всего 79%).

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