В Пентагоне назвали Россию главной угрозой для США в киберпространстве. Об этом заявил юридический советник Агентства национальной безопасности при ведомстве Гленн Герстелл, передает РИА «Новости».

По его словам, опасность для США в этой сфере также представляет Китай, КНДР и Иран.

«Россия с ее большими возможностями в распространении неверной информации и дезинформации, однозначно номер один», — подчеркнул Герстелл.

Ранее сообщалось, что Пентагон назвал Россию и Китай угрозами для кибербезопасности США.