Google не удалил ролик с оскорблением герба России по требованию Роскомнадзора

Американская корпорация Google в очередной раз отказалась выполнять требование Роскомнадзора и удалять на сервисе YouTube ролик, в котором оскорбляется герб и флаг российской стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в Роскомнадзоре, корпорация не всегда охотно соглашается удалять противоправный контент по их требованию. Служба по надзору отметила, что на просторах сервиса нашли видеозапись с явными оскорблениями в адрес герба и флага России. Однако Google даже после третьего требования не удалил запись.

Отмечается, что речь идет о записи, на которой изображены неизвестные в Одессе, которые сжигают российский флаг производят различные оскорбительные действия в отношении герба.

Ранее сообщалось, что протестующие против концерта российской певицы Елены Темниковой в Одессе сожгли флаг России.

Согласно российскому уголовному кодексу, надругательство над Государственным гербом или флагом страны наказывается ограничением свободы или принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы до одного года.