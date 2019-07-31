МИД Чехии атаковали хакеры

Пресс-секретарь Национального центра борьбы с организованной преступностью Чехии Ива Клонова заявила, что на компьютерную сеть чешского МИД хакеры совершили кибератаку. Об этом передает ТАСС.

По ее словам, хакеры не смогли завладеть информацией секретного характера.

Как уточняется, злоумышленникам удалось попасть лишь в несколько ящиков электронной почты сотрудников МИД.

Также сообщается, что по факту нападения хакеров уже заведено уголовное дело.

При этом к расследованию инцидента привлечены эксперты спецслужб Чехии.

Клонова отмечает, что они должны найти тех, кто совершил кибератаку.

Ранее сообщалось, что парламент Австралии стал жертвой кибератаки.