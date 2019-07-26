Совфед одобрил закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий искать без вести пропавших детей по геолокации с мобильных телефонов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно закону, данные о местоположении ребенка поможет упростить и ускорить поиски. Для этого потребуется заявление от родителей, а также мотивированное постановление руководителя службы, осуществляющей оперативно-розыскную деятельность.

Отмечается, что в 2017 году разыскивалось примерно 8 тыс. детей, а в первом квартале 2018 – около 2,5 тыс.

Ранее СМИ сообщали, что чеченка с двумя детьми пропала в Москве.