Врач оценил состаривающее приложение FaceApp

Врач-гериатр, занимающийся лечением болезней преклонного возраста, Валерий Новоселов раскритиковал приложение FaceApp, которое показывает, как человек будет выглядеть в старости. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, данное приложение неточно, поскольку оно не принимает во внимание образ жизни человека, его эмоциональное состояние и генетику.

Он пояснил, что человек, который курит или пьет, будет иначе выглядеть с возрастом по сравнению со своим ровесником, ведущим более здоровый образ жизни.

«Судя по всему, она не имеет все-таки нормального алгоритма, гериатрических данных там очень мало», — отметил Новоселов.

Он заключил, что совпадение фотографии, созданной приложением, и реальной внешности человека в старости возможно лишь в 33% случаев.

Ранее сообщалось, что российское приложение FaceApp обогатило своих создателей на миллионы.