Сломалась крупнейшая навигационная спутниковая система

Пользователи со всего мира пожаловались на то, что крупнейшая навигационная спутниковая система Galileo внезапно перестала работать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр услуг европейской глобальной навигационной спутниковой системы.

Как отмечается, в настоящее время на сайте навигационной спутниковой системы говорится, что все рабочие спутники «не используются».

Из-за отказа работы системы, люди не могут воспользоваться навигационными каналами с космических аппаратов, уточняет агентство.

Пока неизвестно, по какой причине спутники перестали использоваться и остаются тайной сроки возвращения системы к работе.

Galileo — это глобальная навигационная спутниковая система Европы. В настоящее время компания «Галилео», предоставляющая начальные услуги, совместима с GPS и ГЛОНАСС, глобальными спутниковыми навигационными системами США и России.