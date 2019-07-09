Суд США запретил Трампу блокировать пользователей в твиттере

Нью-Йоркский апелляционный суд запретил американскому лидеру Дональду Трампу блокировать своих пользователей в Twitter, если они будут высказываться о нем в негативном ключе, пишет Fortune.

Группа сразу из трех судей согласилась, что Трамп нарушает первую поправку, когда блокирует критиков.

Стоит отметить, что все началось с того, что семь американцев подали иск в суд на Трампа за то, что он их заблокировал в социальной сети.

Ранее сообщалось, что суд обязал президента Трампа разблокировать пользователей Twitter, комментарии которых он стал игнорировать.

Тогда Минюст США заявил о своем несогласии с вердиктом.