Суд США запретил Трампу блокировать пользователей в твиттере
Нью-Йоркский апелляционный суд запретил американскому лидеру Дональду Трампу блокировать своих пользователей в Twitter, если они будут высказываться о нем в негативном ключе, пишет Fortune.
Группа сразу из трех судей согласилась, что Трамп нарушает первую поправку, когда блокирует критиков.
Стоит отметить, что все началось с того, что семь американцев подали иск в суд на Трампа за то, что он их заблокировал в социальной сети.
Ранее сообщалось, что суд обязал президента Трампа разблокировать пользователей Twitter, комментарии которых он стал игнорировать.
Тогда Минюст США заявил о своем несогласии с вердиктом.