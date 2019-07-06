Приложение для телефонов Samsung ворует данные кредиток

Специалисты обнаружили новую разработку мошенников, способную воровать данные кредиток со смартфонов на операционной системе Android, передает РИА «Новости».

Они указали, что приложение Updates for Samsung, которое предлагается скачать в магазине Google Play, усыпляет бдительность пользователя и получает всю информацию о кредитных картах.

После установки пользователи попадают на сайт с новостями про Android, где при выполнении на первый взгляд безопасных операций мошенники считывают данные о банковских картах.

Ранее сообщалось, что более десяти миллионов пользователей загрузили из Google Play приложение «Обновление для Samsung» и стали жертвами обмана.