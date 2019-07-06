Приложение для телефонов Samsung ворует данные кредиток
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Специалисты обнаружили новую разработку мошенников, способную воровать данные кредиток со смартфонов на операционной системе Android, передает РИА «Новости».
Они указали, что приложение Updates for Samsung, которое предлагается скачать в магазине Google Play, усыпляет бдительность пользователя и получает всю информацию о кредитных картах.
После установки пользователи попадают на сайт с новостями про Android, где при выполнении на первый взгляд безопасных операций мошенники считывают данные о банковских картах.
Ранее сообщалось, что более десяти миллионов пользователей загрузили из Google Play приложение «Обновление для Samsung» и стали жертвами обмана.