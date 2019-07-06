В России захотели создать аналог «Википедии»

В российском Министерстве цифрового развития, связи и МК выступили с предложением создать в стране национальный энциклопедический портал. Законопроект уже опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Как отмечается, в документе частично говорится о создании такого функционального портала.

Действие положений проекта будет переходить на все правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, уточняется в проекте.

Ранее сообщалось, что Википедия признала Крым частью России.