В «Яндексе» произошел сбой

В поисковике «Яндекс» произошел сбой. При попытка открыть главную страницу появляется надпись «Не удается получить доступ к сайту».

По данным сервиса Down Detector, сообщения о сбое стали поступать в 16.00. В основном жалобы идут из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других крупных городов.

Как сообщили в компании, у ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса».

«На текущий момент все сложности устранены, сервисы работают в штатном режиме», — отметили в «Яндексе».

Накануне компания «Яндекс» заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году. Там отметили, что данные пользователей не пострадали.