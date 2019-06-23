AP: Иран усилил кибератаки против США
Иран усилил кибератаки против правительства и инфраструктуры США. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, «иранские хакеры» начали активно рассылать фишинговые письма в правительственные учреждения США.
Как отмечается, хакеры также рассылают подобные письма работникам нефтяной и газовой промышленности США.
При этом пока неизвестно удалось ли хакерам получить доступ к закрытой информации.
Ранее сообщалось, что Иран пообещал ответить на угрозы США.