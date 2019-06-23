AP: Иран усилил кибератаки против США

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Иран усилил кибератаки против правительства и инфраструктуры США. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, «иранские хакеры» начали активно рассылать фишинговые письма в правительственные учреждения США.

Как отмечается, хакеры также рассылают подобные письма работникам нефтяной и газовой промышленности США.

При этом пока неизвестно удалось ли хакерам получить доступ к закрытой информации.

Ранее сообщалось, что Иран пообещал ответить на угрозы США.