В России подешевели морковь и бананы

Экономист Абрамов: морковь в России подешевела на 9% за неделю, бананы — на 7%

Морковь в российских магазинах подешевела на 9,1% за неделю с 6 по 13 декабря, а бананы — на 7,1%. Об этом «Газете.Ru» рассказал создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«С 6 по 13 декабря значение Индекса Мишек снизилось на 0,8% по сравнению с его уменьшением на 0,1% неделю назад. За неделю подешевели морковь (-9,1%) и бананы (-7,1%). При этом качество продаваемых бананов в супермаркете стало заметно хуже. Выросли цены на сельдь «Матиас» (+5,3%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 8% по данным на 13 декабря по сравнению с его ростом на 8,5% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали апельсиновый сок J7 (+42,9%), конфеты «Мишка косолапый» (+42,9%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+37,0%), подсолнечное масло «Олейна» (+33,0%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+13,0%), сельдь «Матиас» (+11,1%), белый хлеб (+10,0%), бюджетные куриные тушки (+3,2%) и детский мармелад Fruit-Tella (+1,1%).

За год подешевели морковь (-31,0%), бананы (-18,8%), черный чай «Акбар» (-14,6%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-9,5%), яйца «Окские» категории С1 (-8,3%).

По данным Минэкономразвития на 10 декабря 2025 года, годовая инфляция в России составила 6,34% против 6,61% неделей ранее.

