В Госдуме предложили отслеживать жизнь бывших мошенников в течение 10–20 лет

В России необходимо в течение 10–20 лет отслеживать траты и образ жизни россиян, отбывших срок в тюрьме за мошенничество. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, он внес такой законопроект в Госдуму, и новая инициатива сильно усложнит жизнь мошенникам.

«Предлагаю даже после отбывания наказания в исправительном учреждении, по выходу на свободу, продолжать в течение 10–20 лет в зависимости от суммы украденного отслеживать траты и образ жизни мошенника. Кроме того, считаю необходимым на этот же период запретить преступнику выезд за границу. И только когда вернет награбленное в полном объеме, можно будет думать об упразднении этой меры. А то мы все чаще видим, что мошенник признается банкротом или просто не имеет ни кола, ни двора, а после заключения выходит и живет на широкую ногу: ездит по курортам, покупает дорогие автомобили. Вопрос: на какие деньги, если у него ничего нет? Надо отслеживать и пресекать», — пояснил Аксененко.

Он уверен, что, понимая, что полутора годами «условки» дело не обойдется, а деньги все равно придется вернуть, человек сто раз подумает, стоит ли на 20 лет обременять себя полным отслеживанием и запретами.

