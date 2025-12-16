На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Иркутске несколько самолетов не смогли приземлиться из-за плохих погодных условий

В аэропорту Иркутска пять самолетов не смогли приземлиться из-за тумана
true
true
true
close
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Пять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Иркутска из-за плотного тумана, при этом еще несколько задерживаются. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что самолеты «ушли» на запасные аэродромы в Красноярске, Улан-Удэ и Чите.

«Из столицы Приангарья люди не могут вылететь в Нижнеангарск, Бодайбо, Ербогачен и Окунайский. На прилет задерживаются рейсы из Москвы, Якутии и Улан-Удэ», — говорится в публикации.

В ночь на 11 декабря более 30 беспилотников ВСУ попытались атаковать Москву, все они были перехвачены. На фоне массированного налета БПЛА в столичных аэропортах отменили, задержали и перенаправили почти 400 рейсов. В Москве не смог приземлиться самолет премьера Армении Никола Пашиняна, борт перенаправили в Пулково. Тем временем пассажиры в ожидании вылета были вынуждены спать на ковриках, картонках и скамейках. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в аэропорту Ташкента ввели ограничения из-за погодных условий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами