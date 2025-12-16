В Иркутске несколько самолетов не смогли приземлиться из-за плохих погодных условий

Пять самолетов не смогли приземлиться в аэропорту Иркутска из-за плотного тумана, при этом еще несколько задерживаются. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что самолеты «ушли» на запасные аэродромы в Красноярске, Улан-Удэ и Чите.

«Из столицы Приангарья люди не могут вылететь в Нижнеангарск, Бодайбо, Ербогачен и Окунайский. На прилет задерживаются рейсы из Москвы, Якутии и Улан-Удэ», — говорится в публикации.

В ночь на 11 декабря более 30 беспилотников ВСУ попытались атаковать Москву, все они были перехвачены. На фоне массированного налета БПЛА в столичных аэропортах отменили, задержали и перенаправили почти 400 рейсов. В Москве не смог приземлиться самолет премьера Армении Никола Пашиняна, борт перенаправили в Пулково. Тем временем пассажиры в ожидании вылета были вынуждены спать на ковриках, картонках и скамейках. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

