Суд отказал Лурье во взыскании убытков с Ларисы Долиной по поводу квартиры

Суд первой инстанции отказал покупательнице квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной Полине Лурье во взыскании с певицы убытков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Отказывая во взыскании с Долиной в пользу Лурье денежных средств, составляющих стоимость квартиры, суд первой инстанции указал на то, что денежные средства за квартиру получены злоумышленниками в результате совершения преступления, к которым Лурье не лишена возможности предъявить требования о возмещении соответствующих убытков», — говорится в решении апелляционной инстанции.

15 декабря сообщалось, что защита Долиной подала возражения на жалобу Полины Лурье в Верховный суд РФ по спору из-за квартиры.

В августе 2024 года певица продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру, а сам прецедент запустил целую волну отмены сделок, в результате чего жертвами стали добросовестные покупатели. После этого в СМИ начали появляться сообщения о том, что Долина якобы столкнулась с отменами своих выступлений и сдачей билетов на шоу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

