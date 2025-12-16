США атаковали в международных водах катера с наркотиками

Американские военные нанесли в международных водах Тихого океана по трем якобы перевозившим наркотики катерам, в результате чего не выжило восемь человек. Об этом сообщается на странице Пентагона в социальной сети X.

В заявлении ведомства говорится, что катера следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались перевозкой наркотиков. Это подтвердила разведка. По судам были нанесены удары, в результате которых были уничтожены восемь наркоторговцев.

28 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские военные имеют ограниченную информацию о том, кто именно находится в лодках, по которым они наносят удары в рамках борьбы с наркоторговлей в Карибском море и восточной части Тихого океана.

18 ноября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность к силовым мерам против Мексики, если это потребуется для ликвидации наркокартелей и прекращения поставок наркотиков в США.

