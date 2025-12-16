В Испании введут проездной на общественный транспорт стоимостью €60 в месяц

Социалистическое правительство Испании намеревается ввести в действие единый проездной билет на общественный транспорт, который позволит гражданам перемещаться по всей стране на автобусах или поездах, оплачивая фиксированную ежемесячную сумму в €60. Об этом пишет The Guardian.

Премьер-министр Педро Санчес анонсировал эту инициативу в понедельник, сообщив о ее вступлении в силу во второй половине января. Цель нововведения, по его словам, — «кардинально изменить отношение испанцев и их подход к использованию общественного транспорта».

Информация о новом билетном решении, детали стоимости реализации которого пока не раскрываются, появилась в период, когда коалиционное правительство меньшинства под руководством Санчеса испытывает давление из-за серии коррупционных скандалов и обвинений в сексуальных домогательствах, затрагивающих близкое окружение премьер-министра, Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП) и правительственные структуры.

Несмотря на призывы оппозиции о проведении досрочных всеобщих выборов, Санчес заявил о намерении продолжать работу в правительстве, подчеркнув, что Испания движется в правильном направлении и что у его кабинета министров есть «энергия и решимость» завершить текущий срок полномочий до 2027 года.

