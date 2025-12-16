На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, в каких регионах наиболее востребованы риелторы

HeadHunter: больше всего риелторы востребованы в Москве и Краснодарском крае
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

За неполный 2025 год в России было открыто 35,8 тыс. вакансий для агентов по недвижимости — это около 2% от общего объема предложений в сфере «строительство и недвижимость». Больше всего вакансий пришлось на Москву (27%), Краснодарский край (14%) и Санкт-Петербург (7%), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru накануне Дня риелтора 20 декабря.

В десятку регионов с наибольшим спросом также вошли Московская область (6%), республика Татарстан, Свердловская и Ростовская области (по 3%), республика Башкортостан, Тюменская и Воронежская области (по 2%).

Профессия риелтора остается доступной для входа без большого опыта. По данным hh.ru, 69% вакансий открыты для новичков, еще 26% предполагают опыт работы от одного до трех лет. Требования к навыкам в основном базовые: телефонные переговоры, деловое общение, активные продажи, заключение договоров, сопровождение клиентов, ведение переписки и проведение презентаций. Среди «мягких» навыков работодатели чаще всего отмечают грамотную речь, организаторские способности и развитые коммуникации.

При этом уровень доходов в профессии остается высоким. В регионах с наибольшим спросом медианная предлагаемая зарплата достигла 365,6 тыс. рублей в Краснодарском крае, 310,6 тыс. рублей — в Москве и 237 тыс. рублей — в Санкт-Петербурге.

Конкуренция за рабочие места остается умеренной. В среднем по стране на одну вакансию риелтора приходится 4,5 резюме, что соответствует нижней границе нормы. В Москве этот показатель составляет 5,3 резюме на вакансию, в Санкт-Петербурге — 7,5, тогда как в Краснодарском крае наблюдается дефицит кадров — всего 1,6 резюме на одну вакансию.

Ранее в России предложили создать реестр риелторов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами