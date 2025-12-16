Стало известно, в каких регионах наиболее востребованы риелторы

HeadHunter: больше всего риелторы востребованы в Москве и Краснодарском крае

За неполный 2025 год в России было открыто 35,8 тыс. вакансий для агентов по недвижимости — это около 2% от общего объема предложений в сфере «строительство и недвижимость». Больше всего вакансий пришлось на Москву (27%), Краснодарский край (14%) и Санкт-Петербург (7%), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru накануне Дня риелтора 20 декабря.

В десятку регионов с наибольшим спросом также вошли Московская область (6%), республика Татарстан, Свердловская и Ростовская области (по 3%), республика Башкортостан, Тюменская и Воронежская области (по 2%).

Профессия риелтора остается доступной для входа без большого опыта. По данным hh.ru, 69% вакансий открыты для новичков, еще 26% предполагают опыт работы от одного до трех лет. Требования к навыкам в основном базовые: телефонные переговоры, деловое общение, активные продажи, заключение договоров, сопровождение клиентов, ведение переписки и проведение презентаций. Среди «мягких» навыков работодатели чаще всего отмечают грамотную речь, организаторские способности и развитые коммуникации.

При этом уровень доходов в профессии остается высоким. В регионах с наибольшим спросом медианная предлагаемая зарплата достигла 365,6 тыс. рублей в Краснодарском крае, 310,6 тыс. рублей — в Москве и 237 тыс. рублей — в Санкт-Петербурге.

Конкуренция за рабочие места остается умеренной. В среднем по стране на одну вакансию риелтора приходится 4,5 резюме, что соответствует нижней границе нормы. В Москве этот показатель составляет 5,3 резюме на вакансию, в Санкт-Петербурге — 7,5, тогда как в Краснодарском крае наблюдается дефицит кадров — всего 1,6 резюме на одну вакансию.

Ранее в России предложили создать реестр риелторов.