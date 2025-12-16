Россиянам назвали безопасную порцию мандаринов

Новогодние праздники у многих ассоциируются с ароматом мандаринов. Но, несмотря на всю свою пользу, если употреблять их без меры или при наличии определенных заболеваний, это может быть вредно для здоровья. О том, сколько можно есть мандаринов для здоровья и чем опасно переедание, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

«Для здорового взрослого оптимальная порция — 2–4 мандарина в день (150–250 г). Некоторые рекомендации допускают 4–6 мандаринов, если нет проблем с ЖКТ и углеводным обменом. Важно понимать: нет универсальной нормы, а рекомендации — ориентир, на который можно опираться, прислушиваясь к реакции организма», — рассказала Одерий.

При этом врач подчеркнула, что цитрусовые относятся к часто встречающимся пищевым аллергенам. И аллергия может возникать даже на небольшое количество фрукта. Поэтому людям с аллергией или склонностью к атопии важно быть особенно осторожными. Проявляется аллергия зудом и высыпаниями, отеком губ, век или слизистых, усилением симптомов астмы, кишечным дискомфортом.

Мандарины богаты органическими кислотами, которые способны оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. В результате у некоторых людей по могут возникнуть неприятные симптомы: изжога; дискомфорт или боль в области эпигастрия; вздутие живота; спазмы; расстройство стула (диарея).

«Если вы страдаете гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), синдромом раздраженного кишечника (СРК) или другими заболеваниями ЖКТ, предрасполагающими к подобным реакциям, соблюдайте простые правила: употребляйте мандарины только после основного приема пищи — не натощак; ограничьте дневную порцию до 1–2 плодов; внимательно следите за реакцией организма и своим самочувствием после еды. При регулярном появлении неприятных симптомов лучше проконсультироваться с врачом, чтобы скорректировать рацион с учетом вашего состояния», — посоветовала эндокринолог.

Кроме того, по словам врача, важно учитывать, что в 100 г мандаринов содержится около 8 г сахаров. Для людей без нарушений углеводного обмена такое количество обычно не представляет опасности. Однако при сахарном диабете или преддиабете важно следить за объемом употребляемых фруктов.

«Чтобы определить свою индивидуальную переносимость, рекомендуется регулярно контролировать уровень гликемии. Это позволит понять, какое количество фруктов можно включать в рацион без риска для здоровья», — подчеркнула специалист.

Также стоит учитывать нагрузку на печень, которую создает фруктоза. Мандарины содержат фруктозу в умеренных количествах. Научные данные не подтверждают, что их употребление само по себе способно спровоцировать развитие жирового гепатоза печени. Однако избыточное потребление фруктозы — не только из мандаринов, но и из других источников (фруктовых соков, сухофруктов или большого количества фруктов) — может повлиять на некоторые показатели здоровья.

«Людям, у которых диагностированы гипертриглицеридемия; подагра; неалкогольная жировая болезнь печени — важно учитывать этот аспект и контролировать объем потребляемых фруктозосодержащих продуктов», — подчеркнула Одерий.

Вдобавок к этому мандарины, несмотря на всю свою пользу, могут негативно влиять на состояние зубной эмали. Чтобы минимизировать потенциальный вред для зубов, стоматологи рекомендуют придерживаться простых правил.

«Сразу после употребления мандаринов прополощите рот водой — это поможет нейтрализовать кислотную среду и смыть остатки сахаров с поверхности зубов. Не спешите чистить зубы (подождите 30–40 минут), так как чистка сразу после кислых фруктов может повредить размягченную эмаль. Избегайте дробного употребления цитрусовых — не стоит в течение дня понемногу есть мандарины. Частые «перекусы» увеличивают время контакта кислот и сахаров с эмалью, повышая риск повреждения», — посоветовала врач.

