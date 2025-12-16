На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска ведут активные действия в районе Гуляйполя

Подразделения группировки «Восток» продвигаются в районе Гуляйполя
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Восток» продвигаются в районе Гуляйполя Запорожской области, заявил штурмовик с позывным «Егерь». Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

По словам «Егеря», российские подразделения ведут активные штурмовые действия. Как только украинские позиции продавят, фронт противника посыплется. «Егерь» отметил, что более быстрому продвижению мешает не слишком чистый воздух.

В Минобороны заявили, что российские войска подавляют огневые точки украинской армии и последовательно давят на ее оборону. Это позволяет развивать успех на смежных участках, продолжать выполнять поставленные задачи и вести последовательные действия по освобождению Гуляйполя.

15 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы РФ в настоящее время продвигаются по всем фронтам.

11 декабря Telegram-канал «Иди и смотри» написал, что военнослужащие ВС РФ прошли к центру Гуляйполя и начали бои на закрепление. В материале уточнялось, что российские подразделения в ходе продвижения активизировали удары артиллерии по позициям украинских войск.

Ранее бойцы ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами