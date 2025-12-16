Бойцы группировки российских войск «Восток» продвигаются в районе Гуляйполя Запорожской области, заявил штурмовик с позывным «Егерь». Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

По словам «Егеря», российские подразделения ведут активные штурмовые действия. Как только украинские позиции продавят, фронт противника посыплется. «Егерь» отметил, что более быстрому продвижению мешает не слишком чистый воздух.

В Минобороны заявили, что российские войска подавляют огневые точки украинской армии и последовательно давят на ее оборону. Это позволяет развивать успех на смежных участках, продолжать выполнять поставленные задачи и вести последовательные действия по освобождению Гуляйполя.

15 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы РФ в настоящее время продвигаются по всем фронтам.

11 декабря Telegram-канал «Иди и смотри» написал, что военнослужащие ВС РФ прошли к центру Гуляйполя и начали бои на закрепление. В материале уточнялось, что российские подразделения в ходе продвижения активизировали удары артиллерии по позициям украинских войск.

Ранее бойцы ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области.