Защита Блиновской планирует посетить ее в колонии

Защита Елены Блиновской планирует посетить ее в колонии во Владимирской области
Григорий Сысоев/РИА Новости

Адвокат Елены Блиновской Наталия Сальникова сообщила о намерении посетить свою подзащитную в исправительном учреждении Владимирской области. По словам Сальниковой, Блиновская была доставлена в колонию на прошлой неделе, пишет РИА Новости.

«Визит безусловно состоится, но точную дату назвать пока не могу», — отметила адвокат в беседе с агентством.

Блиновская была задержана весной 2023 года, после чего сначала находилась под домашним арестом. Однако нарушение условий данной меры пресечения привело к ее переводу в следственный изолятор. В конце 2024 года Арбитражный суд Москвы объявил Блиновскую банкротом по ее же инициативе и запустил процесс реализации принадлежащего ей имущества.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года признал Блиновскую виновной в легализации доходов и неправомерном обороте денежных средств, назначив ей наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере одного миллиона рублей и четырехлетнего запрета на ведение бизнеса. Уголовное преследование за неуплату налогов было прекращено в связи с истечением срока давности. Суд также принял решение о конфискации арестованного имущества в пользу государства и удовлетворил иск прокуратуры на сумму 587 миллионов рублей.

Ранее адвокат назвала фейками сообщения о привилегиях Блиновской в колонии.

