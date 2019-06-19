Глава Банка Англии: создание криптовалюты Facebook потребует жесткого регулирования

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Глава Банка Англии Марк Карни прокомментировал планы Facebook, который намерен в 2020 году запустить криптовалюту Libra. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, идея криптовалюты является интересной, но может столкнуться с жестким регулированием и должна будет соответствовать высоким требованиям и стандартам.

«Мы рассмотрим ее (криптовалюту Facebook) очень внимательно и скоординировано», — заявил Карни.

Ранее сообщалось, что стало известно название новой цифровой валюты, которую представила компания Facebook.