Google и Facebook обвинили в монополии

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Американский конгрессмен Дэвид Чичиллини заявил, что в конгресс США решили установить причины доминирования Amazon, Apple, Facebook и Google. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, Google контролирует 94% поиска в сотовых телефонах, а Facebook является крупнейшей соцcетью в мире.

Он также добавил, что подобные показатели дают возможность заподозрить компании в монополии.

Чичиллини подчеркнул, что расследование поможет конгрессменам найти способы устранить «эксцессы монополизации».

Ранее сообщалось, что Apple открестилась от обвинений в монополии.