Google и Facebook обвинили в монополии
Американский конгрессмен Дэвид Чичиллини заявил, что в конгресс США решили установить причины доминирования Amazon, Apple, Facebook и Google. Об этом сообщает Fox News.
По его словам, Google контролирует 94% поиска в сотовых телефонах, а Facebook является крупнейшей соцcетью в мире.
Он также добавил, что подобные показатели дают возможность заподозрить компании в монополии.
Чичиллини подчеркнул, что расследование поможет конгрессменам найти способы устранить «эксцессы монополизации».
Ранее сообщалось, что Apple открестилась от обвинений в монополии.