В КНР разъяснили принцип включения компаний в «черный список»

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Глава отдела правового департамента Министерства коммерции Китая Ван Хэцзюнь разъяснил порядок включения иностранных компаний и физических лиц в «черный список». Об этом сообщает на сайте ведомства.

По его словам, ведомство собирается руководствоваться четырьмя пунктами.

В качестве первого пункта Хэцзюнь назвал проверку на наличие нарушений рыночных правил и культуры договорных обязательств из-за некоммерческих целей.

Второй пункт — осуществляют ли данные компании и физлица дискриминационные действия по отношению к предприятиям Китая.

Следующий пункт — власти страны проверят, не привела ли деятельность данного экономического субъекта к убыткам для бизнеса Китая.

Кроме того, КНР выяснит, не являются ли действия данного субъекта потенциально опасными для безопасности страны.

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