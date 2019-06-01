В КНР разъяснили принцип включения компаний в «черный список»
Глава отдела правового департамента Министерства коммерции Китая Ван Хэцзюнь разъяснил порядок включения иностранных компаний и физических лиц в «черный список». Об этом сообщает на сайте ведомства.
По его словам, ведомство собирается руководствоваться четырьмя пунктами.
В качестве первого пункта Хэцзюнь назвал проверку на наличие нарушений рыночных правил и культуры договорных обязательств из-за некоммерческих целей.
Второй пункт — осуществляют ли данные компании и физлица дискриминационные действия по отношению к предприятиям Китая.
Следующий пункт — власти страны проверят, не привела ли деятельность данного экономического субъекта к убыткам для бизнеса Китая.
Кроме того, КНР выяснит, не являются ли действия данного субъекта потенциально опасными для безопасности страны.