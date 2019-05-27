В Китае начнут проверять мессенджеры у транзитных туристов

У иностранных туристов, которые следуют транзитом через международные аэропорты Китая, миграционные власти будут проверять такие мессенджеры как Wechat, What'sUp, Viber и другие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение генконсульства России в Гуанчжоу.

Если в переписках будет обнаружена компрометирующая информация, туристам могут запретить въезд на территорию страны. Те, чьи сообщения покажутся китайской стороне опасными, будут задержаны и обязаны проследовать в специальное помещение, куда должностным лицам и представителям авиакомпании вход воспрещен. Задержанного вернут в страну прибытия ближайшим рейсом.

«В этой связи просим российских граждан безусловно соблюдать требования китайского миграционного законодательства и заранее быть готовыми к проверочным мероприятиям на границе», — говорится в сообщении генконсульства.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о новых правилах идентификации пользователей в мессенджерах.