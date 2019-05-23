Смартфоны Huawei лишились новейших процессоров из-за санкций США

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Британский производитель микропроцессоров ARM больше не будет поставлять свою продукцию китайской Huawei из-за американских санкций, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на внутренние документы ARM.

В документах ARM говорится, что все сотрудники и подразделения компании обязаны прекратить деловые контакты с Huawei. Там же подчеркивается, что это касается и всех контрактов, в настоящий момент находящихся на рассмотрении. Также в документах отмечается, что в производстве процессоров используются технологии США.

Один из аналитиков, у которого «Би-би-си» взяла комментарий, заявил, что в долгосрочной перспективе запрет на использование процессоров ARM окажется «непреодолимым» для бизнеса Huawei.

Ранее в Китае назвали «экономической травлей» действия США против Huawei.