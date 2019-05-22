Действия США против Huawei ударят по Apple

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Жесткие действия США против китайской компании Huawei могут негативно повлиять на Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Китай может «ударить» по американским компаниям в ответ санкции США в отношении Huawei.

Как отмечается, Apple может потерять почти треть своей прибыли, если Пекин запретит продукцию компании.

При этом критика Huawei со стороны властей США также может повлиять на продажи Apple в Китае.

Ранее сообщалось, что в Китае назвали «экономической травлей» действия США против Huawei.