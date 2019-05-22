Действия США против Huawei ударят по Apple
Жесткие действия США против китайской компании Huawei могут негативно повлиять на Apple. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Китай может «ударить» по американским компаниям в ответ санкции США в отношении Huawei.
Как отмечается, Apple может потерять почти треть своей прибыли, если Пекин запретит продукцию компании.
При этом критика Huawei со стороны властей США также может повлиять на продажи Apple в Китае.
Ранее сообщалось, что в Китае назвали «экономической травлей» действия США против Huawei.