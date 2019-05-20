Представитель Усманова прокомментировал массовое увольнение журналистов «Коммерсанта»

Представитель акционера издания Алишера Усманова отреагировал на массовое увольнение журналистов из издательского дома «Коммерсантъ». Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» комментарии.

Он опроверг сообщения о том, что увольнения произошли после вмешательства Усманова.

«Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов. Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников Коммерсанта из сообщений прессы», — сообщил представитель Усманова.

Ранее сообщалось, что «Коммерсантъ» покидают 13 человек: заместитель главного редактора газеты Глеб Черкасов, спецкорреспондент Иван Сафронов, заместитель заведующего отделом политики Максим Иванов и еще десять корреспондентов отдела политики. Сообщалось, что увольнение Сафронова и Иваново произошло по инициативе акционеров ИД «Коммерсантъ» после выхода статьи о возможной отставке Валентины Матвиенко.